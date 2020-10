Rick Karsdorp è tornato, di nuovo. Ad un mese esatto dall'ennesimo problema accusato nell’esordio in campionato contro il Verona il terzino olandese è tornato ad allenarsi con il gruppo, svolgendo la seduta di lavoro sul campo insieme a chi non aveva giocato (e i subentrati) del match contro il Benevento. Il laterale ha del tutto smaltito la lesione muscolare e, sarà regolarmente convocato per la sfida di giovedì con lo Young Boys, dove si giocherà un posto con Santon e Bruno Peres.