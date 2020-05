Bonaventura più Kean. L'asse con Mino Raiola può produrre i primi frutti per l'albero della Roma. Un calciatore esperto come il centrocampista del Milan a parametro zero, un giovane da rilanciare in prestito con diritto di riscatto come l'attaccante dell'Everton. Come si legge sul Corriere dello Sport, sono due operazioni che Gianluca Petrachi ha in testa di fare nell'ottica di un risanamento finanziario che non pregiudichi eccessivamente la competitività della squadra.



Raiola sta poi lavorando per riscattare Mkhitaryan dall'Arsenal offrendo in cambio Justin Kluivert e sta sondando il mercato per capire le prospettive del giovane talento della Roma Primavera: Riccardo Calafiori, classe 2002, terzino sinistro. I ragazzi più desiderati del vivaio allestito da Bruno Conti sono Calafiori e Riccardi: se i due producessero plusvalenze interessanti, potrebbero essere venduti.

In uscita Kalinic tornerà all'Atletico Madrid per fine prestito e il Lipsia riscatterà Schick. Cristante, Diawara e Veretout possono andare via per produrre liquidità, oltre allo stesso Coric.