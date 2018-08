Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, parla dopo il ko per 2-1 contro il Real Madrid: "Penso di aver imparato molto. Penso che questa squadra potrà aiutarmi a diventare un grande giocatore un giorno, che è ciò che spero. Sì, penso che abbiamo fatto bene, ma dobbiamo lavorare ancora su alcune cose e questo è un buon inizio per noi. Cosa penso della squadra? È un team forte, ci sono molti giocatori fortissimi in tutte le posizioni. Amo la squadra, il gruppo è molto buono. E sì, penso che potremo creare qualcosa di grande nella prossima stagione".