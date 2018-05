Al termine della gara tra Olanda e Paraguay Under 21, il gioellino dell’Ajax Justin Kluivert ha parlato ai microfoni di Fox Sports del suo futuro. Il giocatore piace non poco alla Roma che potrebbe tentare un approccio per portarlo nella Capitale già nella prossima stagione. “Quello che posso dire- le parole di Kluivert– è che ora farò una bella vacanza. Per il futuro vedremo, devo scegliere. Una o l’altra opzione sarà tutto per me ma non sono ancora convinto al cento per cento di nessuna soluzione. Ora ci sto pensando tranquillamente. Anche restare all’Ajax sarebbe possibile. Mi è stato detto che dovevo firmare il rinnovo. Altrimenti sarei dovuto andar via. Questo mi ha fatto riflettere. Mi sento sotto pressione. La cosa più importante per l’Ajax è che io estenda il mio contratto. Quindi non si tratta di calcio, ma di denaro“.