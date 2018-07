Le tue caratteristiche e dove puoi migliorare?

“Sono un giocatore rapido e abile nell’ 1vs1, devo migliorare tutto perché sono giovane ma soprattutto nella fase difensiva”.



Come ti sei trovato con le richieste di mister Di Francesco?

“In Olanda non dormiamo al centro sportivo tutti i giorni, ma è una cosa buona per conoscere gli altri giocatori e fare gruppo, serve per entrare presto in forma. Il centro sportivo è di primo ordine, c’è tutto per migliorare”.



I tuoi obiettivi?

“Il mio obiettivo è quello di mostrare il mio valore e andare oltre a quello mostrato in Olanda. Sono giovane che può imparare ancora tanto. Non vedo l’ora di iniziare il campionato e credo che possiamo fare cose importanti con la squadra”



L’esperienza di tuo padre può essere preziosa per questo campionato?

“Si ho parlato con lui e conosce bene il campionato, ma non abbiamo parato solo della Serie A. E un percorso che lui ha conosciuto e anche io voglio proseguire nelle sue orme”.



La Roma è un punto di arrivo o di partenza per la tua carriera?

“Per me essere arrivato alla Roma è un passo importante nella mia carriera. La Roma è una squadra ambiziosa e quello che farò non posso saperlo”.



Che impressione si ha del campionato italiano all'estero?



Il calcio italiano sta tornando ad altissimi livello anche se negli ultimi anni aveva perso terreno. Lo dimostra l'arrivo di Cristiano Ronaldo.



Come mai hai deciso di venire a Roma?



E' un passo molto importante per la mia vita, anche come crescita della persona. Non vedo l'ora di iniziare.



Ti ha convinto tuo padre a scegliere la Roma, magari anche grazie agli sms di Totti?



Francesco è una leggenda, ed è normale guadagnarsi il rispetto della gente come ha fatto lui. Ho parlato con lui, ma solo dopo essere arrivato a Roma quindi non direi che ha avuto un ruolo nel mio arrivo qui.