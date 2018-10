L'attaccante della Roma Justin Kluivert ha parlato a Fox Sport NL dopo la partita disputata con la nazionale olandese Under 21: "Il gol in Champions è stato un momento molto bello, spero di accumulare minuti e sono sicuro che arriveranno. Non è male se ho passato momenti duri in Italia, mi piace, mi sento sempre più italiano e mi sento sempre meglio durante gli allenamenti. Il mio momento sta sicuramente arrivando. La vita a Roma è bella, non posso certo lamentarmi, gli allenamenti sono di altissimo livello e provo a dare tutto nelle gare in cui gioco, per questo mi piacerebbe avere più minuti".