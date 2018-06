Arrivato ieri sera in città, Justin Kluivert sta vivendo la prima giornata da giocatore della Roma. Il classe '99, prelevato dall'Ajax per 20 milioni di euro, è arrivato a Villa Stuart per il rituale delle visite mediche e in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Atteso per le 12, Kluivert si è palesato alle 11.50. Le visite sono pronte a incominciare.



11.50 Justin Kluivert è arrivato a Villa Stuart, presentantosi ai tifosi e concedendosi per qualche selfie.