Justin Kluivert sta vivendo un periodo difficile, se sta facendo fatica a trovare spazio e costanza di rendimento in campo, anche fuori non se la passa meglio. Infatti proprio ieri, il giocatore olandese si è preso una multa tra le vie del centro di Roma. Secondo il ''Corriere dello Sport'', nel pomeriggio Kluivert ha compiuto una manovra vietata intorno a via del Corso, che gli è costata 150 euro di contravvenzione.