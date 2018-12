Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, parla a Elf Voetbal dopo il 2-0 giallorosso di Parma: "La cosa più importante è che la squadra abbia vinto. Ovviamente sono felice, ma questo vale anche per la mia performance, ho giocato 90 minuti e ho dato il mio contributo in entrambe le fasi. Sono soddisfatto dei miei primi sei mesi alla Roma. Sia fuori che dentro al campo mi vedono come un ragazzo adulto ed è per questo che ho già fatto qualche passo in avanti, che è è necessario perché la Serie A non è un campionato facile. Differenze con l’Eredivisie? Lottiamo duro ogni partita per i tre punti, non ci sono partite facili. Questo vale soprattutto in trasferta, ogni partita è tosta, anche quelle contro le squadre in lotta per non retrocedere. Anche loro sono forti tatticamente, fisicamente e mentalmente. La vita fuori dal campo? In Olanda vivevo con mia madre, qui vivo da solo, mi è servito un po’ per abituarmi, ma fino a qui mi piace. Sono ancora pienamente convinto della mia decisione di venire alla Roma. Gioco i miei minuti, faccio passi avanti, giochiamo meglio come squadra ogni settimana. I primi sei mesi sono stati personalmente buoni e penso che potrò mostrare ancora di più sia come individuo, che come squadra, nel 2019. Il meglio deve ancora venire!".