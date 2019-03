Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, arrivato in estate dall'Ajax, coetaneo di Nicolò Zaniolo, uomo del momento per i giallorossi, risponde ad alcune domande su Uefa Tv, in un classico botta e risposta.



Roma?

"La miglior città al mondo".



L’inno della Champions?

"Bellissimo".



Il debutto in Champions?

"La miglior sensazione della mia carriera".



De Rossi?

"Il boss".



Dzeko?

"Bomber".



Manolas?

"Pitbull".



Zaniolo?

"Il nuovo Totti".



Kluivert?

"Impara l’italiano".