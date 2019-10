Justin Kluivert ha parlato al De Telegraafin un’intervista in cui ha parlato dei suoi progetti con la Roma ma ha anche difeso il connazionale juventino de Ligt: “Ho letto che persino a lui abbiano detto di essere partito troppo presto, dai. Devi abituarti a una nuova situazione, una nuova squadra. Non tutto va bene entro una settimana. Non funziona così. Non c’è un troppo presto o un troppo tardi. Io stesso ho sperimentato che devi abituarti. Dategli tempo”.

Nella Roma Justin è ormai inamovibile: “Ora riesco a saltare l’uomo in velocità e con gli sprint e così posso aiutare la squadra in fase offensiva e difensiva – continua Kluivert -. Ho più forza ed è necessaria per fare le giocate, che nascono in modo più naturale”.