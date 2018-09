Justin Kluivert vuole prendersi la Roma. “Voglio diventare titolare, sono partito per quello” ha dichiarato a Fox Sport dal ritiro olandese. Nessuna lamentela, solo la voglia di sfondare: “Sicuramente non è ancora arrivato il mio momento, ma ho giocato diversi minuti e sono felice. Sono soddisfatto anche degli allenamenti” ha proseguito. Le cose procedono per il verso giusto: “La mia casa è quasi pronta e in campo tutto va come previsto. Tutti sapevano che l’inizio a Roma sarebbe stato difficile perché si aspettano tanto. All’Ajax ero più libero in campo, mentre qui devo giocare più verso l’interno. Mi sento sempre più a mio agio”. La crescita di Kluivert passa anche e soprattutto dagli allenamenti: “Qui ci sono grandi giocatori ed è solo un bene, perché ti rendono più furbo”.