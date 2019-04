Un assist contro il Cagliari che ha dato avvio al secondo dei tre gol della Roma all'Olimpico (3-0); Justin Kluivert è salito a quota 6 passaggi vincenti e si sta prendendo uno spazio importante tra le fila giallorosse. Così il gioiellino olandese ai microfoni di Sky e Roma TV:



"Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Il 3-0 è un’ottimo risultato, è una bella vittoria e inoltre abbiamo dimostrato di aver giocato un ottimo calcio davanti al nostro pubblico.

Credo di aver fatto una buona partita, ho fatto il mio dovere: quando in campo mi diverto, sono tranquillo e libero di mente esprimo meglio il mio potenziale. Questo è un calcio diverso, ho avuto bisogno di ambientarmi e ora ho tante cose da imparare e ho voglia di continuare con questa squadra per la quale posso fare di più".



CHAMPIONS - "Credo che le possibilità di arrivare quarti siano buone e dobbiamo cercare di vincere tutte le partita. Alla fine vedremo, però sono fiducioso. Ranieri? Non ho alcun problema con gli allenatori, anche in questo caso non ci sono eccezioni ma è chiaro che lui mi sta dando fiducia e questo è importante per un calciatore. E’ un grande allenatore e sono contento che sia qui con noi".