Trentacinque presenze e due gol: questo il bilancio di Justin Kluivert alla prima stagione con la maglia della Roma: "Mi do un sei, forse anche qualcosa in più - ha detto l'attaccante olandese a Voetbal International - Io guardo sempre le cose in maniera positiva e ho ancora dei margini di miglioramento. Ci sono stati momenti belli e meno belli, ma penso sia normale essendo la prima stagione fuori dall'Olanda". Sguardo puntato verso il futuro: "Non vedo l'ora di giocare la prossima stagione per migliorare. Non sono ancora soddisfatto, voglio prima realizzare un sogno. L'importante è ottenere sempre il massimo da se stessi". Sul suo passato all'Ajax: "Hanno fatto un'ottima stagione, ma la gente si fa sempre un'opinione sulle scelte di una persona. Quello che faccio io è seguire il mio cuore dando sempre il cento per cento. L'ho fatto e lo farò sempre".