Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, parla a Voetbalezone.it: “Quando sono arrivato qui, ho scelto di giocare col numero del mio amico Nouri. Penso a lui ogni giorno. Avevo in mente di giocare con la maglia numero 34 per un anno, volevo farlo per lui. La scorsa estate poi volevo vestire la 11, ma è di Kolarov. Gliel’ho chiesto un centinaio di volte, ma non ha voluto rinunciarci. Alla fine ho scelto il 99, perché sono nato nel 1999”.