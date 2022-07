La Roma non è riuscita a trovargli una sistemazione, il Nizza non lo ha riscattato e nel futuro di Justin Kluivert ora c'è sempre più, almeno ad inizio ritiro, una permanenza in giallorosso. L'olanedese è valutato 14-15 milioni di euro dalla Roma e senza un'offerta congrua rimarrà a disposizione di Mourinho.