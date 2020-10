In attesa di novità, a questo punto definitive sul fronte Smalling, la Roma potrebbe perfezionare nelle prossime ore due operazioni di mercato per quanto riguarda il proprio reparto offensivo. Justin Kluivert è vicino al trasferimento all'RB Lipsia, che mollato la presa su Lemar dell'Atletico Madrid e ha chiuso il prestito con diritto di riscatto dell'esterno olandese. Alla Roma andranno circa 1,5 milioni di euro.



RITORNA IL FARAONE - Per un giocatore offensivo in uscita, Fonseca avrà immediatamente un sostituto, che in questo caso è una vecchia conoscenza del club giallorosso. Procede infatti spedita la trattativa con lo Shanghai Shenhua per ottenere il prestito di Stephan El Shaarawy, che è legato alla formazione cinese fino al 2022.