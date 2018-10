Un inizio di stagione tra alti e bassi. Alla prima l’assist decisivo contro il Torino, poi è uscito dai radar fino al primo gol con la maglia della Roma con il Viktoria Plzen. Justin Kluivert adesso vuole superare il problema muscolare che l’ha costretto a saltare la sfida contro il CSKA Mosca e scalare le gerarchie di Di Francesco: “Tutto procede per il verso giusto, qui a Trigoria mi sento bene e comincio a conoscere meglio i compagni – ha detto a Roma TV -. Sto migliorando sempre di più anche in campo, l’obiettivo ora è giocare sempre e diventare un titolare“. Non c’è più il connazionale Strootman ad aiutare il suo inserimento, ma anche con la lingua le cose vanno meglio: “Sono soddisfatto di essere qui, il mio italiano non va ancora benissimo ma lo sto studiando”. Oggi a Trigoria per lui solo terapie: difficile vederlo nella trasferta di Napoli. Con lui e Perotti indisponibili, sulla sinistra sarà chiamato agli straordinari El Shaarawy.