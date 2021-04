Lele Adani, ex difensore dell’Inter, ora opinionista, dice la sua, alla Bobo Tv, sul pesante ko della Roma a Old Trafford nella semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United: “Roma e Manchester United non stanno nella stessa frase... Sono valori diversi. La Roma ora ha un valore diverso rispetto allo United. Poi si è giocata una semifinale di Europa League per salvare la stagione, non per la gioia di giocarla: così devi andare fuori. Andare in finale era 'salvare la stagione': non deve essere così. Fonseca 'si salva se', ma il Manchester ti distrugge. Se non sei libero, con autostima, perdi. Ogni turno della Roma è stato accompagnato pensando di dover salvare la stagione, preparare così la gara non è possibile”.