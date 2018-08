Si chiude con una sconfitta la tournée della Roma negli Stati Uniti. Al MetLife Stadium i giallorossi perdono contro il Real Madrid. La gara dell'International Champions Cup inizia con mezzora di ritardo per via del maltempo e si mette subito in salita per i ragazzi di Di Francesco, colpiti da Asensio e Bale nel primo quarto d'ora di gioco. Nel finale Strootman fissa il risultato sul 2-1 e Schick sfiora il pareggio. Domani è previsto il ritorno della squadra nella Capitale.



Real Madrid-Roma 2-1



GOL: 2' Asensio (RM), 15' Bale (RM), 83' Strootman (Ro)



ROMA (4-3-3): 1 Olsen (46′ Mirante); 24 Florenzi (63′ Karsdorp), 20 Fazio (46′ Manolas), 15 Marcano (63′ Jesus), 11 Kolarov (71′ Santon), 4 Cristante (46′ Pellegrini), 16 De Rossi (46′ Gonalons), 27 Pastore (63′ Strootman); 92 El Shaarawy (46′ Schick), 9 Dzeko (71′ Coric), 8 Perotti (46′ Kluivert). A disp: 44 Cardinali, 28 Bianda. All. Di Francesco.



REAL MADRID (4-3-3): 1 Navas; 2 Carvajal (70′ Galache), 4 Ramos (46′ Sanchez), 6 Nacho (81 De Tomas), 29 Reguilon (70′ Leon), 24 Ceballos (70′ Odegaard), 8 Kroos (46′ Llorente), 22 Isco (56′ Valverde), 11 Bale (56′ Mayoral), 9 Benzema (56′ Vinicius), 20 Asensio (56’Lucas).

A disp. 35 Oscar, 13 Casilla, 33 De La Fuente, 38 Franchu, 15 Hernandez, 27 Lunin, 19 Odriozola, 30 Quezeda, 34 Valenciano, 3 Vallejo. All. Lopetegui.



Ammonito: Ceballos.