Archiviata la prima giornata di campionato per la Roma con una vittoria sul Torino di Mazzarri grazie allo splendido sinistro di Edin Dzeko su assist di Kluivert, Di Francesco, nella giornata di ieri, ha concesso una giornata di riposo alla squadra prima di ricominciare, oggi alle 17.00, la preparazione in vista del prossimo impegno contro l'Atalanta in programma lunedì all'Olimpico alle 20.30. Per Aleksandar Kolarov è stata l'occasione di recarsi alla clinica Villa Stuart per effettuare un controllo di routine: nessun problema in particolare per il difensore serbo