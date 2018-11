Il mister ha preparato bene la partita. La Roma a Madrid non è stata all’altezza, domani dobbiamo giocare meglio. Siamo a casa, dobbiamo dimostrare dal primo minuto che loro qui sono gli ospiti.La Champions è una competizione particolare ma è una coincidenza. La squadra sta facendo un po’ di fatica in campionato, ma sono sicuro che alla fine arriveremo tra le prime 4. La Champions è una competizione particolare, io l’affronto come tutte le altre gare di campionato.Sarebbe complicata anche con loro contro il Real Madrid. Vengono da 3 Champions League. Faranno comunque fatica a vincere contro di noi, ne sono sicuro.Di Francesco: “Mi sembra che ci fossero tutti e 3 a Madrid, giusto?”.Kolarov: “Sì”.La voglia di vincere a me non è mai mancata, e credo anche allo spogliatoio. Ci può stare perdere, nessuno gioca per perdere la partita. L’Udinese ha tirato una volta in porta e ha fatto gol. Le partite girano così. Noi siamo consapevoli che non stiamo attraversando un momento ottimo, ma non sento la difficoltà. Mi piacciono queste partite e questi momenti dove tutto non va come voglio. Alla fine non escono i giocatori ma gli uomini. Se hai uomini veri, e credo che ne abbiamo, alla fine ne possiamo uscire. Dobbiamo fare gol per vincere. È vero che a Udine e in altre partite anche con 8 giocatori dobbiamo vincere. Non manca la voglia di vincere. Il calcio è questo. Non deve capitare, ma può capitare. Bisogna affrontare le partite non come giocatori ma come uomini, e come uomini dobbiamo vincere le partite.Il piede sta bene, grazie. No, in Serie A non puoi sottovalutare nessuno. Sappiamo quanto è importante vincere queste partite con le piccole. Spero e sono convinto che da oggi faremo il nostro cammino e il nostro dovere per la portata delle nostre qualità.Non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che ha detto il mister.No, il sistema di gioco a me non cambia nulla. È vero che ho avuto questo problema, ma se vado in campo vuol dire che sono al 100%. Non è il rendimento che mi aspettavo dopo l’infortunio, ma ora sto bene e nulla mi condiziona, nemmeno il sistema.Non devo promettere niente a nessuno, ma solo a me stesso di fare il mio lavoro al massimo e lo faccio da sempre. Sono d’accordo col mister, il tifoso deve essere arrabbiato ma deve anche essere consapevole che di calcio capisce poco. A me piace il tennis, ma non capisco niente. Stessa cosa col basket. Posso fare il tifoso, posso essere incazzato, ma non mi permetterei di fare tattica. Questo ragionamento vale per tutti i tifosi, non solo per i tifosi della Roma. Qui si chiacchiera tanto, si spreca fiato ma alla fine non si dice niente.