Aleksandar Kolarov è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Che ha trovato l'accordo sia con la Roma per un milione più 500 mila euro di bonus, sia con il nazionale serbo classe 1985. Che domani (giovedì) sera giocherà in Nations League da difensore centrale contro la Russia del neo-atalantino Miranchuk.



Domenica sera è invece in programma la sfida con la Turchia, dopodiché all'inizio della prossima settimana Kolarov si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto annuale col club nerazzurro fino a giugno 2021 più un'opzione per un'altra stagione sempre a 3,5 milioni di euro netti all'anno.