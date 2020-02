Aleksandar Kolarov, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 3-2 dai giallorossi contro il Bologna: "Abbiamo perso una partita che il Bologna ha meritato, tutto qua. Abbiamo perso con la Juve due partite, con il Sassuolo e questa. Non siamo partiti bene, ma a volte succede. Ora testa giù e pedalare".



SULL'INVOLUZIONE - "C'è un po' di tutto, quando entri in un periodo negativo c'è un po' di tutto. Io come più anziano del gruppo volevo parlare, mi tengo stretto i miei compagni, bisogna lavorare e stare zitti. Niente drammi, siamo consapevoli che non stiamo facendo quello che dobbiamo fare".



NERVOSISMO COL PUBBLICO? -"No, non è successo niente".



COSA E' MANCATO? - "Noi cerchiamo sempre di interpretare la gara nella nostra maniera. Loro stanno bene, noi non siamo andati bene sulle pressioni. È difficile prenderli quando corri all'indietro, il Bologna ha meritato di vincere. Quello che abbiamo fatto nel secondo tempo non è bastato"



COSA FUNZIONA MENO IN DIFESA'? - "Nelle ultime partite abbiamo preso minimo due gol a partite, dobbiamo difendere meglio tutti. Dovevamo accorciare di più, credo che in momenti così perdi anche lucidità. Siamo nel momento in cui dobbiamo rialzarci e non dobbiamo guardare gli altri. Io volevo dare una spinta alla squadra, i nostri tifosi non sono contenti ma questo è il calcio. Ora si vedranno gli uomini veri".