Ci sarà tanto turnover nella squadra che affronterà domenica il Bologna al Dall’Ara. A rimanere fuori con molta probabilità saranno Fazio e Kolarov, i due che hanno maggiormente deluso in questo inizio di stagione. Spazio a Marcano al fianco di Manolas con Santon che prenota un posto sulla sinistra. Uno tra De Rossi e Nzonzi rimarrà a riposo, spazio poi a Cristante e Lorenzo Pellegrini. Perotti verso una maglia da titolare per la prima volta (El Shaarawy in panchina). Confermati Under e Dzeko, ma attenzione a Kluivert che scalpita dopo la tribuna del Barnabeu.