Il derby si accende anche in nazionale. Poco fa Kolarov, in conferenza, ha usato dure nei confronti del laziale Marusic che ha scelto di giocare per il Montenegro pur essendo nato a Belgrado: "Io ho giocato nella Lazio, poi sono andato in Inghilterra e poi sono tornato a Roma, alla Roma, perché sono un professionista. Ma una Nazionale non funziona così: come puoi giocare per il Montenegro visto che non sei nato in Montenegro? E' triste se ha fatto questa scelta perché magari non pensava di far parte della Serbia. O per l’Austria se non sei austriaco? E' triste se hai fatto questa scelta perché magari non pensavi di far parte della Serbia, avendo poca fiducia in te stesso".