In un'intervista al portale che sponsorizza il materiale tecnico della Puma, Aleksandar Kolarov ha rilasciato una breve intervista in cui racconta del gruppo Whatsapp della squadra giallorossa. Queste le sue parole:



Il più simpatico?

"Juan Jesus. E’ simpatico come tutti i ragazzi brasiliani, parla sempre e chatta tanto"



Il più serio?

"I ragazzi nuovi. Sono ancora un po’ timidi, forse non si trovano ancora totalmente a proprio agio"



Il più molesto? Forse De Rossi?

"De Rossi è molto simpatico, davvero molto. Il più molesto nel gruppo però è Manolas"