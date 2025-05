Roma, Koné: "Tutti abbiamo avuto bisogno di Ranieri. Con la Fiorentina è decisiva"

La Roma è la squadra migliore del 2025 in Serie A con 40 punti in 16 partite. Più del Napoli capolista, che ne ha fatti 33, come l'Inter, battuta nella scorsa giornata. Tra i protagonisti della rincorsa Champions dei gialorossi c'è Manu Koné, intervistato da Sky Sport.

RANIERI - L'artefice di una cavalcata che ha portato la Roma al sesto posto con 60 punti, a solo due lunghezze dalla Juventus quarta, è Claudio Ranieri: "E' un grande allenatore. Ha esperienza internazionale e ha fatto bene ovunque. Mi incoraggia, mi dice dove posizionarmi e come migliorarmi. Possiamo parlare francese ed è un grande aiuto perché abbiamo una comunicazione diretta. Durante la stagione tutti abbiamo avuto bisogno di lui, io in particolare".

IDOLI - "Paul Pogba, per la carriera e l'impatto in Serie A. Era più giovane di me quando è arrivato, ma ha saputo essere decisivo subito. E poi Yaya Youré. Sono stati due campioni. Non voglio paragonarmi a loro. Posso avvicinarmi, forse, al loro stile, ma sempre con le mie caratteristiche".

FIORENTINA - "E' decisiva. Giochiamo contro una squadra forte. Noi siamo in un buon momento, non perdiamo da tanto e giochiamo in casa. Giocheremo sempre per vincere. Vogliamo guardare verso l'alto della classifica".

INTER - "Una vittoria che ha fatto vedere che siamo forti. Anche chi era in panchina ha dato il massimo. Non era facile giocare contro l'Inter: non abbiamo vinto per fortuna. Possiamo fare bene anche in trasferta e vincere: se abbiamo battuto l'Inter possiamo battere anche Atalanta e Torino".