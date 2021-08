Koopmeiners ha scelto l'Atalanta, che però non ha ancora concluso la trattativa con l'AZ Alkmaar. Secondo la Gazzetta dello Sport, il 23enne centrocampista olandese (seguito anche dalla Roma) spera in un'accelerazione del club bergamasco ma, se non dovesse arrivare nei prossimi giorni, si guarderebbe attorno. In alternativa attenzione a Cheick Doucouré, mediano maliano del Lens, classe 2000.