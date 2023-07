La Roma batte il quarto colpo dopo Aouar, Ndicka e Llorente. È fatta per l'acquisto di Rasmus Kristensen. Il terzino danese è già arrivato nella capitale in mattinata e domani svolgerà le visite mediche di rito. Lunedì sarà in gruppo e inizierà la preparazione con i suoi nuovi compagni. Ritroverà di nuovo Llorente dopo l'esperienza al Leeds e andrà ad aggiungersi a Karsdorp e Celik sulla fascia destra.



LA FORMULA - La formula dell'ingaggio è un prestito secco senza nessun diritto di riscatto. L'accordo era stato trovato da giorni ma si attendeva il ritorno di Pinto per formalizzare il tutto. Il Gm adesso continuerà a lavorare per il centrocampista e il centravanti. Mourinho vorrebbe avere almeno quest'ultimo a disposizione per il ritiro in Portogallo che inizierà il 22 luglio.