Roma, Kristensen infortunato e squalificato: cos'è successo e l'emergenza terzini

Solo 25'. Tanto è durata Monza-Roma per Rasmus Kristensen. Il terzino giallorosso è stato sfortunato protagonista del match per due momenti ravvicinati e conseguenti. Al venticinquesimo infatti l'ex Leeds ha commesso un fallo sulla propria trequarti, meritandosi il giallo. L'ammonizione lo terrà out per la prossima gara che la Roma disputerà contro la Fiorentina, in quanto il difensore era diffidato.



Ma le brutte notizie per lui e De Rossi non sono finite lì. Il danese infatti si è infortunato nel contrasto e, zoppicante, ha dovuto lasciare il campo. Al suo posto, è entrato Celik, l'unico dei tre terzini destri rimasto a disposizione. L'altro, Karsdorp, è infatti anche lui infortunato.