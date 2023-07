Rasmus Kristensen, esterno della Roma, al termine del successo in amichevole contro il Latina, ha parlato così del suo esordio in giallorosso: “Penso sia andata bene, 40 minuti di partita dopo una settimana di allenamenti. Sono stati giorni intensi, come deve essere al termine delle vacanze, ma me la sono goduta. È stato bello giocare una partita indossando questa maglia".



MOURINHO - "Abbiamo parlato del mio ruolo, mi adatto al modo di giocare della squadra. Sono appena arrivato, quindi sto imparando a conoscere il sistema di gioco, a capire come il mister vuole che io giochi. Ne abbiamo discusso, io cerco di giocare come gioco solitamente, adattandomi al modo di giocare della squadra. Penso di potermi inserire bene in questo sistema di gioco. Mi trovo bene nel ruolo di esterno basso, quindi l’adattamento sarà relativamente facile, ma ci sono dei dettagli da limare ed è solo la prima settimana, quindi non potrò che migliorare”.