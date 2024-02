Roma, Kumbulla al Sassuolo: la firma

Redazione CM

E' fatta per il trasferimento di Marash Kumbulla dalla Roma al Sassuolo, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo che era scemato l'interesse di Torino e Cagliari, il club neroverde, in piena lotta per la retrocessione, aveva manifestato interesse per il difensore albanese con tanto di contatti nelle scorse giornate tra Pinto e Carnevali.



Oggi le firme, per un affare che va in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Al giocatore va bene trasferirsi in provincia per non perdere il posto in Nazionale all'Europeo. Kumbulla sta ultimando la fase di recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato ormai 9 mesi fa. Alla Roma dal 2020, il classe 2000 finora con la maglia giallorossa ha collezionato un totale di 68 presenze e 4 reti. Nella nazionale albanese, invece, il difensore ex Hellas Verona (28 partite fra 2018 e 2020) ha collezionato 18 gettoni.