Autore del gol del 3-3 che ha chiuso Milan-Roma, il difensore giallorosso Marash Kumbulla è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: "Le palle che arrivano in area sono molto belle ed è più facile per noi segnare da calcio d'angolo. Posso ancora migliorare molto, ho fatto un errore che potevo evitare ma per fortuna ho rimediato con il gol. Senso del gol? Ho sempre giocato in difesa, ma ho sempre avuto questo vizio. La mia vita ha accelerato molto, grande merito è del Verona e di Juric: mi ha subito dato fiducia, sono cresciuto molto e ora qui alla Roma voglio aiutare la squadra. Il gol? Ho pensato che quella palla potesse arrivare e sono andato sul secondo palo".