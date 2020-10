Prima presenza europea e primo gol. L'esordio di ieri con lo Young Boys è stato bellissimo per Marash Kumbulla. Ecco le sue parole a Sky



Un esordio così in Europa è il massimo…

“Si è stato un esordio incredibile, grazie al mio gol abbiamo vinto. Ma sono più contento della vittoria della squadra che del mio gol”.



Ci spieghi le differenze tra primo e secondo tempo?

“Nel primo ci pressavano alti, abbiamo fatto fatica ma è normale, tanti faticano su questo campo. Nel secondo tempo hanno pressato meno”.



Eri pronto per il salto dal Verona alla Roma.. hai gestito il passaggio con grande serenità, ora è completato?

“Penso di sì, ma è solo grazie a mister, squadra e staff che mi hanno fatto integrare subito. Senza di loro non sarebbe stato così facile”.



Vuoi dedicare il gol a qualcuno?

“Lo dedico alla squadra perchè abbiamo vinto in un campo difficile”.