Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha parlato a Roma Tv prima del match di Coppa Italia contro lo Spezia:



Come stai?

“Adesso sicuramente sto molto bene, queste settimane di lavoro mi sono servite per ritrovare la forma migliore”.



Cosa vi siete detti per ripartire dopo il derby?

“C’è poco da dire. Dobbiamo dimenticarci quella gara, sicuramente dobbiamo fare meglio a partire dalla partita di oggi”.



Sulla Coppa Italia.

“Per noi è un obiettivo importante. Dobbiamo avere un atteggiamento migliore rispetto a quello avuto contro la Lazio”.