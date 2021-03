"Non so cosa mi sono fatto". E' visibilmente preoccupato Marash Kumbulla sbarcato ieri sera a Fiumicino dopo che la Nazionale albanese lo ha rimandato a casa a causa di un infortunio al menisco destro. Il difensore andato subito a Villa Stuart. Il ginocchio però era troppo infiammato, per cui dopo una breve visita non è stato sottoposto subito a risonanza. L'esame sarà riprovato oggi, ma potrebbe slittare nei giorni successivi. Il timore di una lesione è alto. Lo stop sarebbe di 30-40 giorni.