Roma, Kumbulla in uscita per sbloccare Angelino: contatti con Torino, Cremonese e Genoa

La Roma ha praticamente chiuso l'accordo per Angelino, ma prima servono uscite. Quella che sta prendendo piede in queste ore porta a Marash Kumbulla, ritornato da poco in gruppo dopo il brutto infortunio al crociato. L'albanese è cercato in prestito da Torino, Cremonese e Genoa, ma anche dal Luton Town. La Roma al momento non concederebbe né diritti né obblighi di riscatto. Si tratterebbe quindi di un prestito secco utile appunto per poter dare il via libera all'entrata di Angelino che attende solo una chiamata da Trigoria per sbarcare. Altro giocatore in uscita è Celik, per il quale però non ci sono offerte.