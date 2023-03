Marash Kumbulla con il rosso per fallo di reazione su Domenico Berardi in Roma-Sassuolo rimedierà almeno una giornata di squalifica e, probabilmente, la sanzione come successo per Kean potrebbe anche essere di non meno di due giornate. Il dato certo è che sicuramente il difensore ex-Verona non sarà a disposizione di José Mourinho (anche lui squalificato) in vista del derby di domenica contro la Lazio.