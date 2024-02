Roma, Kumbulla saluta club e tifosi: 'Grazie per tutte le emozioni'

È arrivata oggi l'ufficialità del passaggio di Kumbulla al Sassuolo. Il difensore albanese ha firmato il contratto questa mattina e ha salutato il club giallorosso con un post su Instragram: "Grazie Roma. Grazie per come mi hai accolto e per le emozioni che mi hai fatto provare: sicuramente non le dimenticherò mai. Auguro al club e a tutti i suoi fantastici tifosi di fare un grande finale di stagione, in bocca al lupo!". Kumbulla passa in neroverde con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2024. Quindi con la forte possibilità di tornare alla base tra meno di 5 mesi.