La Roma è tornata ad allenarsi in vista del match di domenica contro la Fiorentina allo stadio Olimpico. Hanno svolto la sessione in gruppo i calciatori che non sono partiti dal 1' a Reggio Emilia insieme a chi è entrato nel finale. C'è Pellegrini che va verso una maglia da titolare con la Viola, presente anche Kumbulla. Il difensore albanese sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e la speranza è di rivederlo tra i convocati entro la fine del 2023