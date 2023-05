Il difensore giallorosso Diego Llorente, intervenuto in zona mista, ha commentato la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Queste le sue dichiarazioni raccolte da VoceGiallorossa: "Mourinho ci ha detto che dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, che abbiamo lasciato tutto in campo. C’è orgoglio, i rigori sono una lotteria e non ci è andata bene”.



Che sensazioni ci sono? Quanto siete delusi?

“È un giorno molto triste per tutti i romanisti, proviamo un forte dispiacere ma abbiamo dato tutto. Abbiamo visto l’episodio del possibile rigore, lo ha visto anche l’assistente. Il VAR di solito richiama, stavolta no”.



La gestione arbitrale ha inciso sulla partita?

“È vero, oggi tutti gli episodi dubbi, i cartellini gialli, l’arbitro ha fischiato a favore del Siviglia. Sorprende, perché è un arbitro internazionale che ha grande reputazione".