L'ad Fienga ha smentito parzialmente, nel corso dell'assemblea degli azionisti, le indiscrezioni riguardo l'interesse del gruppo Friedkin a entrare o acquisire le quote societarie della Roma: “In merito alle notizie sul gruppo Friedkin, l’azionista ha al proprio interno sempre analizzato la possibilità, là dove ce ne fosse la possibilità, di rafforzare la propria posizione se aggiunge valore al progetto Roma. Ha sempre ascoltato interessi da soggetti che possono portare nuove idee allo sviluppo di progetto. La due diligence non è fatta sulla Roma, non abbiamo mai avuto contatti con questo eventuale investitore, quindi da questo punto di vista non vediamo alcun problema o alcuna considerazione su cui fare ulteriori analisi. Non abbiamo avuto alcun tipo di contatto con questo eventuale investitore a cui faceva riferimento l’azionista. Il presidente Pallotta continua a confermarci non solo il suo sostegno, ma anche la volontà di seguire lo sviluppo della società. Questo ci lascia sereni e l’orizzonte che ci poniamo è sicuramente coperto da parte dell’azionista. Per i servizi agli abbonati c’è particolare attenzione ad aumentare il livello di servizio e di spettacolo. Le nostre esperienze sono frustrate rispetto ad altri club per colpa della mancanza di uno stadio di proprietà e quindi possiamo fare solo ciò che ci è concesso di fare. Quello che possiamo fare stiamo provando a realizzarlo e stiamo valutando nuove iniziative".