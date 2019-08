L'affare fra Roma e Dejan Lovren è a un passo dal saltare. Il club giallorosso e il Liverpool erano arrivati infatti a un passo dall'accordo definitivo per un prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze stagionali (20), ma secondo la Gazzetta dello Sport la trattativa è collassata per la richiesta di un'aggiunta di un milione di euro di bonus fatta dai Reds rispetto ai 3 + 15 concordati finora dal ds Petrachi. E ora l'affare è sempre più in bilico.