Per la difesa della Roma torna alla ribalta il nome di Rodrigo Caio, centrale del San Paolo già accostato ai giallorossi in passato. Come riferisce la stampa brasiliana la società capitolina ha fatto un sondaggio dei mesi scorsi per il difensore paulista, al pari del Milan. Per il momento però non sono arrivate proposte ufficiali al San Paolo. Intanto, l'agente del giocatore Nick Arcuri è in Europa e sta valutando le tante richieste finora arrivate. Il club brasiliano si aspetta però di ricevere una buona offerta. In caso non arrivi una proposta convincente, non si esclude la possibilità di un prestito ad uno dei club del Brasileirao