Marcelo Simonian, agente di Javier Pastore, ha smentito l'ipotesi di rescissione con la Roma pubblicata oggi da Il Tempo. Il procuratore a LaRoma24.it ha parlato anche delle condizioni fisiche del trequartista argentino. Le sue parole:



Marcelo, è vero che stai trattando la rescissione con la Roma per Pastore?

"Non e vero, non sta trattando la rescissione, è una notizia falsa"



Quando tornerà ad allenarsi?

"È pronto, sta molto bene dopo l'operazione a Barcellona e a breve sarà a disposizione dell'allenatore. Molto probabilmente tornerà prima di dicembre"