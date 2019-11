Non ha parlato solo di Gerard Deulofeu. Ai microfoni di Sky Sport, Albert Botines ha analizzato anche la situazione di un suo altro assistito: Pau Lopez, approdato in estate alla Roma. "Il suo arrivo in giallorosso è stato possibile grazie a Petrachi che ci ha convinto. Pau sta bene, sta imparando l’italiano ed è felice perché sta giocando tutte le partite. E' conscio dell’importanza del suo ruolo alla Roma e sta facendo il massimo per convincere e ottenere ottimi risultati".