Temperamento e lotta al servizio della squadra. Questo è Sekou Sanogo, diventato una delle colonne portanti dello Young Boys dominatore del campionato svizzero. Monchis si è mosso concretamente per portarlo alla Roma, ci sarebbe già una base di accordo con il suo club di appartenenza per 5 milioni di euro. Ma fino a quando non arriveranno le firme, il futuro del centrocampista ivoriano potrebbe anche regalare dei colpi di scena.



L'AGENTE IN ITALIA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'agente di Sanogo e del milanista Ricardo Rodriguez, Gianluca Di Domenico, è arrivato in Italia per portare avanti la trattativa con la Roma ma non solo. Previsti nuovi contatti anche con il Monaco e una squadra degli Emirati Arabi. Futuro tutto da scrivere per Sanogo, i prossimi tre giorni possono diventare determinanti per Monchi che deve ricevere il via libera di James Pallotta.