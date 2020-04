Pavel Paska, agente di Patrik Schick, sarà in Germania nei prossimi giorni: lo rivela La Gazzetta dello Sport, spiegando che si cercherà un'intesa con il Lipsia per la permanenza dell'ex Roma in Bundesliga.​ Il club tedesco vuole uno sconto rispetto ai 29 milioni previsti, ma la Roma non sembra intenzionata ad aprire a questa possibilità.