La Roma è alla ricerca di un difensore mancino per completare il pacchetto arretrato. I giallorossi avrebbero messo nel mirino da tempo Marcos Senesi del Feyenoord.

La svolta può arrivare a breve, infatti in questi giorni è atteso in Italia l’agente del calciatore, che lo offrirà nuovamente al club capitolino. La risposta, per ora, sarà tiepida. Lo scrive “Il Tempo”.